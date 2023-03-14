Самый простой способ очистить сток раковины или ванны: в одно мгновение — волшебство

Засоры в раковинах, душевых и ванных возникают в любом доме, в любой квартире. Этой проблемы избежать не удается никому. И тут на помощь приходят вантузы и специальные средства.
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Однако даже они далеко не всегда помогают, да и частенько доставляют немало хлопот, требуют труда.
Вместе с тем существует нереально простой способ очистить сток в одно мгновение. Для этого потребуется таблетка или капсула для посудомоечной машины. Бросьте ее в область слива и включите кран с максимально горячей водой, сразу начнет образовываться пена, которая выбьет весь жир и грязь из стока. Промойте остатки пены водой. Готово!
Источник: Telegram-канал «Полезный канал».