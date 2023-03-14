Самый простой способ очистить сток раковины или ванны: в одно мгновение — волшебство

Засоры в раковинах, душевых и ванных возникают в любом доме, в любой квартире. Этой проблемы избежать не удается никому. И тут на помощь приходят вантузы и специальные средства.

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Однако даже они далеко не всегда помогают, да и частенько доставляют немало хлопот, требуют труда.