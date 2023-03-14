Опасность на этой неделе подстерегает каждого: к чему и когда готовиться, предупредил Глоба

Астролог Богдан Глоба предупредил людей, что на этой неделе грядет опасность. Риск попасть в переплет у каждого 15 марта. День будет насыщен негативом.

«Беспокойная среда несет мощные и аварийные энергии. Кто-то использует их для деструкции и накала страстей, но мудрый человек — для развития. Будьте осторожны», — посоветовал астролог в Telegram-канале.

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А вот последующие дни недели будут менее аварийными. В четверг, 16 марта, открывается возможность воплотить свои идеи в жизнь, в пятницу, 17 марта, не стоит гнаться за двумя зайцами, поскольку день двойственный. Суббота, 18-е число, принесет передышку в непростой семидневке и благоприятно подойдет для сделок. В воскресенье можно решать споры и финансовые вопросы.