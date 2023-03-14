Аварийное 15 марта: Глоба призвал людей к осторожности – вот что произойдет в середине месяца

Середина марта окажется опасной, предупредил астролог Богдан Глоба. Сын знаменитых звездочетов Тамары и Павла Глобы написал в своем Telegram-канале, что людям грозит мощная встряска в виде аварийной энергии. Правда, найдутся как те, кто будет использовать ее для разрушений, а кому-то она придаст сил для развития и созидания. В любом случае, следует проявлять осторожность 15 марта.

«Беспокойная среда несет мощные и аварийные энергии. Кто-то использует их для деструкции и накала страстей, но мудрый человек – для развития. Будьте осторожны», - призвал Глоба-младший.

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