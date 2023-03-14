Под видом вклада: банки предлагают приумножить, в итоге люди теряют - остерегайтесь!

В период инфляции деньги, хранящиеся под матрасом, обесцениваются. Но и банковские вклады сейчас не привлекают высокой доходностью, едва-едва покрывая текущее обесценивание денег. В таких условиях люди сгоряча принимают рискованные решения и инвестируют в опасные инструменты. Так недолго и вовсе лишиться всего.

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Юрист Елена Кудерко рассказала о банковских продуктах, с которыми можно просчитаться. Речь идет о банковских ПИФах, облигациях, накопительном страховании жизни. Эти инструменты зависят, как правило, от изменений рыночной конъюнктуры и ситуации в экономике. И значит, можно не только получить прибыль, но и уйти в минус.

Эксперт советует внимательно знакомиться с условиями, по которым банк предлагает вам сотрудничество. Не бойтесь задавать вопросы, просить разъяснения, консультироваться со своими юристами. Так вы убережете свои накопления от краха. Осторожность не помешает.

«Важно уточнять, есть ли гарантированная доходность, в какие отрасли экономики банк вкладывает ваши средства, а также узнать многолетний средний процент доходности. Не в отдельный пиковый период роста, а на всем протяжении существования банковского продукта на рынке», - советует Кудерко.

По материалам сайта «Прайм»