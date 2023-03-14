Какой вклад сейчас открывать: назван наиболее выгодный

Наибольшей популярностью сейчас среди финансовых инструментов для сохранения и приумножения денег пользуются банковские вклады. Но и среди них есть наименее выгодные и те, которым лучше уделить наибольшее внимание.

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Так, по слова финансиста Натальи Ващелюк, не стоит класть деньги на долгосрочные вклады – игра явно не будет стоить свеч, если вам деньги понадобятся уже через пару месяцев. Вы и процент не получите, и инфляция «откусит» от вашего финансового пирога.

В случае, когда вы рассчитываете совершить покупку в ближайшее время, а не копить на пенсию, то присмотритесь к краткосрочным продуктам и накопительным счетам. Многие банки новичкам предлагают выгодные условия.

«Лучше выбрать накопительный счет или вклад на месяц, даже если процентная ставка будет ниже, чем по вкладам на другие сроки», - советует главный аналитик Совкомбанка Наталья Ващелюк.

По материалам сайта «Прайм»