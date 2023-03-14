Вот о чем Глоба предупредил россиян 14 марта: «Неудобные темы»

Новая неделя марта окажется богатой на единение и изменения, которые уже начали происходить в обществе на прошлой семидневке. Астролог Богдан Глоба, сын известных Тамары и Павла Глобы, советует не застревать в заскорузлости, а поддаться переменам, чтобы идти в ногу со временем, открыться миру.

Во вторник, 14 марта, откроется масса возможностей. Это благоприятный день и в личном, и в деловом плане.

«Вторник предоставит немало шансов для решения вопросов. Не бойтесь поднять неудобные темы! Отличное время для переговоров и заключения сделок», - советует Глоба-младший.

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