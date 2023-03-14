Жизнь в движении: названы плюсы ходьбы при похудении — настроение только улучшится

Американские медики рассказали о пользе и плюсах ходьбы при похудении. Регулярные прогулки важны для здоровья сердца и мозга, а также помогают восполнить энергию и повысить настроение.
По словам специалистов, чтобы повысить эффективность тренировки, нужно увеличить темп и ходить так быстро, как только возможно. Медики посоветовали заниматься на беговой дорожке с уклоном или выбирать маршруты, проходящие по возвышенностям. Помимо сжигания калорий таким образом можно укрепить подколенные сухожилия и улучшить осанку, пишет портал Eat This, Not That.
Во время прогулки полезно использовать утяжелители. Сначала стоит взять вес, который равен 10% от массы тела. Далее нужно постепенно увеличивать значения. Повысить интенсивность тренировки можно, добавив в нее выпады, отжимания и приседания по десять раз.
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Специалисты также напомнили о необходимости проводить разминку в начале активной прогулки разминку и легкую растяжку в конце. Постепенно можно увеличивать продолжительность непрерывной ходьбы на пять минут каждую неделю или две, подытожили врачи.