Жизнь в движении: названы плюсы ходьбы при похудении — настроение только улучшится

Женщины занимаются скандинавской ходьбой

Женщины занимаются скандинавской ходьбой. Фото: Global Look Press

Активные прогулки полезны, в частности, для здоровья сердца и мозга.

Американские медики рассказали о пользе и плюсах ходьбы при похудении. Регулярные прогулки важны для здоровья сердца и мозга, а также помогают восполнить энергию и повысить настроение.

По словам специалистов, чтобы повысить эффективность тренировки, нужно увеличить темп и ходить так быстро, как только возможно. Медики посоветовали заниматься на беговой дорожке с уклоном или выбирать маршруты, проходящие по возвышенностям. Помимо сжигания калорий таким образом можно укрепить подколенные сухожилия и улучшить осанку, пишет портал Eat This, Not That.

Во время прогулки полезно использовать утяжелители. Сначала стоит взять вес, который равен 10% от массы тела. Далее нужно постепенно увеличивать значения. Повысить интенсивность тренировки можно, добавив в нее выпады, отжимания и приседания по десять раз.

А еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».

Специалисты также напомнили о необходимости проводить разминку в начале активной прогулки разминку и легкую растяжку в конце. Постепенно можно увеличивать продолжительность непрерывной ходьбы на пять минут каждую неделю или две, подытожили врачи.

Читайте также