Жизнь в движении: названы плюсы ходьбы при похудении — настроение только улучшится

Американские медики рассказали о пользе и плюсах ходьбы при похудении. Регулярные прогулки важны для здоровья сердца и мозга, а также помогают восполнить энергию и повысить настроение.

По словам специалистов, чтобы повысить эффективность тренировки, нужно увеличить темп и ходить так быстро, как только возможно. Медики посоветовали заниматься на беговой дорожке с уклоном или выбирать маршруты, проходящие по возвышенностям. Помимо сжигания калорий таким образом можно укрепить подколенные сухожилия и улучшить осанку, пишет портал Eat This, Not That.

Во время прогулки полезно использовать утяжелители. Сначала стоит взять вес, который равен 10% от массы тела. Далее нужно постепенно увеличивать значения. Повысить интенсивность тренировки можно, добавив в нее выпады, отжимания и приседания по десять раз.