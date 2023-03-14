Вернуть объем и форму: как правильно ухаживать за наполнителем пуховика — будет как новенький

С приходом весны россияне стали потихоньку доставать из своих гардеробов пальто и тренчи. Зимние пуховики и шубы остается убрать до следующей зимы. Однако большинство людей неправильно ухаживает за теплой верхней одеждой: она теряет свой привлекательный вид и форму.

Как рассказали эксперты, деформация происходит из-за того, что наполнитель пуховика во время стирки скатывается, образуя неровности и пустоты. Специалисты назвали несколько способов правильно взбить пух, чтобы вернуть зимней вещи былой объем, пишет Voice.

Лучше сделать это во время стирки. Итак, постирайте и отожмите пуховик в машинке с 3–4 теннисными мячиками в барабане на скорости 500–800 оборотов. Благодаря такой стирке комки не успеют образоваться. Далее повесьте верхнюю одежду на плечики, расправьте рукава, воротник и подол. Стоит выбрать сухое, хорошо проветриваемое помещение.

В нижней части пуховика нужно взбить пух. Распределите пальцами наполнитель равномерно по всей площади одежды.