Вернуть объем и форму: как правильно ухаживать за наполнителем пуховика — будет как новенький

С приходом весны россияне стали потихоньку доставать из своих гардеробов пальто и тренчи. Зимние пуховики и шубы остается убрать до следующей зимы. Однако большинство людей неправильно ухаживает за теплой верхней одеждой: она теряет свой привлекательный вид и форму.
Как рассказали эксперты, деформация происходит из-за того, что наполнитель пуховика во время стирки скатывается, образуя неровности и пустоты. Специалисты назвали несколько способов правильно взбить пух, чтобы вернуть зимней вещи былой объем, пишет Voice.
Лучше сделать это во время стирки. Итак, постирайте и отожмите пуховик в машинке с 3–4 теннисными мячиками в барабане на скорости 500–800 оборотов. Благодаря такой стирке комки не успеют образоваться. Далее повесьте верхнюю одежду на плечики, расправьте рукава, воротник и подол. Стоит выбрать сухое, хорошо проветриваемое помещение.
В нижней части пуховика нужно взбить пух. Распределите пальцами наполнитель равномерно по всей площади одежды.
Чтобы пух окончательно высох, не убирайте вещь в шкаф на несколько суток. Вся влага должна испариться, иначе пуховик рискует приобрести неприятный запах плесени. В случае, если вещь постирана, можно попробовать способ «распушить» наполнитель с помощью пылесоса.
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Необходимо активировать функцию обратной подачи воздуха в пылесос. Пуховик нужно поместить в специальный вакуумный пакет для хранения вещей. Включить пылесос и удалить весь воздух, создав вакуумную упаковку. Далее переключите пылесос на обычный режим. Такую манипуляцию повторить как минимум раз десять в течение 20–30 минут. Это поможет привести в порядок зимнюю верхнюю одежду.