Балтийский циклон нагрянет: Гидрометцентр предупредил москвичей о непогоде

Синоптики рассказали москвичам о прохождении балтийского циклона. Гидрометцентр разместил у себя на сайте экстренное предупреждение, связанное с непогодой.

Как отметили специалисты, жителям и гостям Москвы стоит приготовиться к неблагоприятным условиям во вторник, 14 марта.