Балтийский циклон нагрянет: Гидрометцентр предупредил москвичей о непогоде

Синоптики рассказали москвичам о прохождении балтийского циклона. Гидрометцентр разместил у себя на сайте экстренное предупреждение, связанное с непогодой.
Как отметили специалисты, жителям и гостям Москвы стоит приготовиться к неблагоприятным условиям во вторник, 14 марта.
«В связи с выходом балтийского циклона и его атмосферных фронтов в Москве в период с 03 до 15 часов 14 марта ожидается снег, переходящий в мокрый снег и дождь, в утренние часы местами гололед», — сказано в сообщении.
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Синоптики также предупредили, что порывы сильного ветра продолжатся до 21:00, утром дороги покроет корка льда. В Гидрометцентре призвали жителей и гостей столицы быть осторожнее.