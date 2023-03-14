Когда развод неизбежен: шесть признаков, что вы живете «не с тем» мужчиной — список составлен

Психолог Надежда Муравьева рассказала о шести признаках того, что рядом с женщиной находится «не тот» мужчина. Довольно часто партнеры подходят к теме развода, не осознавая до конца, с какими проблемами они живут.
Итак, первый фактор, который свидетельствует о том, что лучше расстаться человеком, — отсутствие доверия. Если вы не доверяете партнеру о своих неудачах, то в отношениях нет никакого смысла.
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Кроме того, следует призадуматься о смысле отношений, если вам не нравится, как мужчина общается с другими людей. Особенно ярко это проявляется в напряженных и скандальных ситуациях.
Если вы не хотите передавать ему право принимать решение за двоих, то, возможно, вам нужно расстаться, отметила Муравьева. В здоровых отношениях вы должны полностью доверять своему партнеру. Если же есть причины опасаться поступков с его стороны — то это явный признак не вашего партнера.
Другой фактор заключается в эмоциях. Особенно, если при его появлении вы не испытываете радости и счастья, подчеркнула Муравьева в беседе с MarieClaire.
Если рядом с человеком вы чувствуете себя жертвой, то лучше сразу бежать из этих отношений. Это может проявляться как в перекладывании ответственности на вас, так и в унижениях.
И самый важный фактор, который говорит о том, что рядом с вами «не тот» мужчина, заключается в том, что вы не хотите о нем заботиться, вам это в тягость.