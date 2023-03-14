Когда развод неизбежен: шесть признаков, что вы живете «не с тем» мужчиной — список составлен

Психолог Надежда Муравьева рассказала о шести признаках того, что рядом с женщиной находится «не тот» мужчина. Довольно часто партнеры подходят к теме развода, не осознавая до конца, с какими проблемами они живут.

Итак, первый фактор, который свидетельствует о том, что лучше расстаться человеком, — отсутствие доверия. Если вы не доверяете партнеру о своих неудачах, то в отношениях нет никакого смысла.

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Кроме того, следует призадуматься о смысле отношений, если вам не нравится, как мужчина общается с другими людей. Особенно ярко это проявляется в напряженных и скандальных ситуациях.

Если вы не хотите передавать ему право принимать решение за двоих, то, возможно, вам нужно расстаться, отметила Муравьева. В здоровых отношениях вы должны полностью доверять своему партнеру. Если же есть причины опасаться поступков с его стороны — то это явный признак не вашего партнера.