Удивите свою семью: рецепт домашнего хлеба в рукаве для запекания — лучше покупного

Кулинары поделились рецептом вкусного и ароматного хлеба, который можно запечь в специальном рукаве, если под рукой нет специальной хлебопечки.

Рецепт простой, но такое блюдо точно порадует всех домашних и окажется лучше покупного.

Итак, для приготовления потребуется:

• 420 г муки;

• 280 мл воды;

• 7 г сухих дрожжей;

• 2 ст.л. растительного масла;

• 1 ч.л. сахара;

• 1 ч.л. соли.

В теплой кипяченой воде необходимо развести дрожжи и сахар. Далее отдельно просеять муку и смешать ее с солью. По словам кулинара, дальше необходимо в глубокую чашу добавить дрожжевую смесь и вымесить тесто, пишет «А теперь внимание!».

По мере готовности добавить растительное масло. Когда тесто перестанет липнуть к рукам, накрыть его полотенцем и оставить настояться в теплом месте час.

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