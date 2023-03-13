Удивите свою семью: рецепт домашнего хлеба в рукаве для запекания — лучше покупного

Хлеб

Хлеб. Фото: соцсети

Для приготовления ароматного блюда понадобится всего несколько ингредиентов.

Кулинары поделились рецептом вкусного и ароматного хлеба, который можно запечь в специальном рукаве, если под рукой нет специальной хлебопечки.

Рецепт простой, но такое блюдо точно порадует всех домашних и окажется лучше покупного.

Итак, для приготовления потребуется:

•    420 г муки;
•    280 мл воды;
•    7 г сухих дрожжей;
•    2 ст.л. растительного масла;
•    1 ч.л. сахара;
•    1 ч.л. соли.

В теплой кипяченой воде необходимо развести дрожжи и сахар. Далее отдельно просеять муку и смешать ее с солью. По словам кулинара, дальше необходимо в глубокую чашу добавить дрожжевую смесь и вымесить тесто, пишет «А теперь внимание!».

По мере готовности добавить растительное масло. Когда тесто перестанет липнуть к рукам, накрыть его полотенцем и оставить настояться в теплом месте час.

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Далее нужно придать будущему хлебу форму, поместить в рукав для запекания. После этого связать рукав с двух сторон и переложить в разогретую до 200 градусов Цельсия духовку. Выпекать хлеб в течение 50 минут. Далее дать настояться в теплой духовке и подать блюдо на стол.

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