Удивите свою семью: рецепт домашнего хлеба в рукаве для запекания — лучше покупного

Кулинары поделились рецептом вкусного и ароматного хлеба, который можно запечь в специальном рукаве, если под рукой нет специальной хлебопечки.
Рецепт простой, но такое блюдо точно порадует всех домашних и окажется лучше покупного.
Итак, для приготовления потребуется:
• 420 г муки;
• 280 мл воды;
• 7 г сухих дрожжей;
• 2 ст.л. растительного масла;
• 1 ч.л. сахара;
• 1 ч.л. соли.
В теплой кипяченой воде необходимо развести дрожжи и сахар. Далее отдельно просеять муку и смешать ее с солью. По словам кулинара, дальше необходимо в глубокую чашу добавить дрожжевую смесь и вымесить тесто, пишет «А теперь внимание!».
По мере готовности добавить растительное масло. Когда тесто перестанет липнуть к рукам, накрыть его полотенцем и оставить настояться в теплом месте час.
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Далее нужно придать будущему хлебу форму, поместить в рукав для запекания. После этого связать рукав с двух сторон и переложить в разогретую до 200 градусов Цельсия духовку. Выпекать хлеб в течение 50 минут. Далее дать настояться в теплой духовке и подать блюдо на стол.