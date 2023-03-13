Приятный бонус придет до конца марта: некоторым россиянам перечислят по 40 000 рублей

Отмечается, что на льготу могут подать те, кто пострадал в результате аварии на Чернобыльской АЭС. Чтобы получить выплату, нужно обратиться в клиентскую службу СФР либо в МФЦ. С собой взять необходимо паспорт, удостоверение подвергшегося радиации и заявление, заполненное в форме электронного документа через информационную систему «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)».

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Также нужно знать, что размер выплаты зависит от группы инвалидности человека. Поясняется, что инвалидам I группы переведут по 41 157 рублей, инвалидам II группы – по 28 810 рублей, а за III группу выдают по 20 579 рублей.