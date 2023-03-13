Пайетки, рюши, нити: Лисовец назвал самые актуальные и стильные юбки на весну

Стилист Влад Лисовец рассказал россиянкам о самых актуальных юбках на весну и лето этого года. В частности, модник посоветовал обратить женщинам внимание на предмет гардероба с откровенным вырезом длины макси. Такие юбки красиво подчеркнут фигуру. Их можно встретить в коллекциях брендов Stella McCartney, David Koma, Del Core.

По словам телеведущего, необычный крой плиссированной юбки, богатая цветовая палитра позволяют по-иному взглянуть на трендовый наряд. Лисовец посоветовал россиянкам посмотреть показы брендов Issey Miyake, Dries Van Noten, Paul Smith. Кроме того, модными остаются джинсовые юбки разной длины.

Обратить внимание нужно в этом сезоне и на прозрачные, полупрозрачные модели. Такие юбки представлены на показах Miu Miu, Khaite, Dries Van Noten.

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