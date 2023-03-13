Поезда в грязи, туннель в воде: в Москве затопило Большую кольцевую линию метро

Утром 13 марта стало известно, что поезда прекратили следовать от станции «Новаторская» до станции «Аминьевская».

Позже выяснилось, что компания «Донстрой» проводила работы без согласования с метрополитеном. По словам заммэра Москвы Максима Ликсутова, бурильная машина пробила отверстие, в результате чего произошел выброс глины и песка на рельсы. На время устранения последствий движение по БКЛ было остановлено. В туннеле была вода и грязь.

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Отмечается, что Метрополитен уже обратился в Следственный комитет и полицию с просьбой провести проверку в отношении застройщика.

Напомним, что открытие полностью готовой Большой кольцевой линии метро состоялось 1 марта. В церемонии открытия приняли участие мэр столицы Сергей Собянин, а также президент России Владимир Путин.