Люди ахнули! Доллар и евро неожиданно опустились - почему

В понедельник, 13 марта, курс доллара впервые за несколько дней опустился ниже 75 рублей - до 74,9. Люди удивились, но эксперты заверили, что все это происходит из-за обострившегося банковского кризиса в Соединенных Штатах.

Евро тоже гуляет. На минимуме цена падала почти до 80 рублей, впервые с 8 марта.

«На фоне происходящих в США событий в банковском секторе локально наблюдается отток из долларов в другие валюты», — объяснил аналитик «БКС Мир инвестиций» Василий Карпунин, пишут РИА Новости.

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