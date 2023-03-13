Доллар идет ко дну: озвучены поразительные курсы валют на 14 марта

В 2022 году курс валют не раз удивил даже экспертов. Было резкое падение доллара и укрепление рубля. Более того, доллар и евро в один момент даж сравнялись. Однако теперь доллар не падает ниже 70 рублей. А весна началась с того, что доллар укреплялся, но Центральный банк России опубликовал курсы валют на вторник, 14 марта, который поразил специалистов.
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В итоге, регулятор снизил стоимость доллара на 47 копеек до 75,46 рубля. А вот Евро, наоборот, вырос на 20 копеек до 80,61 рубля.
Отмечается, что рубль сегодня вырос, несмотря на сильное падение цен на нефть. Также удивительным стало то, что санкции изолировали российский рынок от потрясений на мировых биржах. Еще в плюс рублю играет не только желание вернуть деньги в отечественную экономику, но и приближение налогового периода.