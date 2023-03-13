Доллар идет ко дну: озвучены поразительные курсы валют на 14 марта

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В итоге, регулятор снизил стоимость доллара на 47 копеек до 75,46 рубля. А вот Евро, наоборот, вырос на 20 копеек до 80,61 рубля.

Отмечается, что рубль сегодня вырос, несмотря на сильное падение цен на нефть. Также удивительным стало то, что санкции изолировали российский рынок от потрясений на мировых биржах. Еще в плюс рублю играет не только желание вернуть деньги в отечественную экономику, но и приближение налогового периода.