В Госдуму РФ внесен законопроект о повышении призывного возраста срочной службы с 2024 года

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«Предлагается поэтапно повысить нижний предел призывного возраста до 21 года (в настоящее время от 18 лет)», – сказано в пояснительной записки к документу, который предлагает повысить верхний предел призывного возраста до 30 лет.

Согласно новому проекту, на военную службу в 2024 году будут призывать с 19 до 30 лет, в 2025 – с 20, в 2026 с 21 года, пишет «Комсомольская правда».