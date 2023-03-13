С 15 марта! Проживающих в квартирах будут массово штрафовать на 8 тысяч рублей

С 15 марта 2023 года в России вводится новый штраф для всех граждан нашей страны, кто проживает в квартире без постоянной или временной регистрации более трех месяцев.

Это нужно для того, чтобы миграционная служба могла установить место пребывания каждого человека. А на данный момент многие россияне предпочитают снимать квартиры, скрываясь, к примеру, от военкомата.

В регионах штраф составит 2 000 – 3 000 рублей, а в Москве - 8 000 рублей.

Будут наказывать и собственников квартир, в которых проживают нелегально те или иные лица. Сумма штрафа составит 2 000 – 5 000 рублей.

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