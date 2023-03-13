Кому повысят пенсии с 1 апреля - деньги поступят на карты

В России существует график индексации пенсий. И с 1 апреля выплаты каждый год повышают инвалидам, людям, потерявшим кормильца и гражданам, которые не смогли заработать себе на страховую пенсию.

Суммы в итоге поднимут на 3,3%. Эту сумму рассчитывали, исходя из уровня прожиточного минимума.

В ближайшее время члены правительства должны одобрить соответствующий документ Министерства труда и социального развития РФ. В назначенное время деньги поступят людям на карты.

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