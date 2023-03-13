Ванна станет кипенно-белой: самодельное средство, которое легко отчистит даже самые сильные загрязнения

Ванная комната с окном

Ванная комната с окном. Фото: Global Look Press

Чтобы привести ванну в идеальный порядок, можно обойтись и без дорогостоящей бытовой химии.

Эффективное средство для очистки ванны от всевозможных загрязнений можно сделать собственными руками. Достаточно смешать несколько простых ингредиентов — и ваш идеальный помощник за чистоту в доме готов!

Для средства будут нужны пульверизатор, 50 граммов лимонной кислоты, капля экологического моющего средства, 500 миллилитров теплой воды и 10 капель ароматного эфирного масла (лучше всего подойдет цитрус).

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Смешайте в емкости воду и лимонную кислоту. Затем добавьте средство для мытья посуды с эфирным маслом и еще раз встряхните. 

Полученный раствор быстро удалит загрязнения и известковый налет. Просто нанесите его на нужные участки на несколько минут, а затем протрите губкой. От грязи не останется и следа, ваша ванна станет кипенно-белой!

По материалам vnimanie.pro.

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