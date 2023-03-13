Ванна станет кипенно-белой: самодельное средство, которое легко отчистит даже самые сильные загрязнения

Эффективное средство для очистки ванны от всевозможных загрязнений можно сделать собственными руками. Достаточно смешать несколько простых ингредиентов — и ваш идеальный помощник за чистоту в доме готов!

Для средства будут нужны пульверизатор, 50 граммов лимонной кислоты, капля экологического моющего средства, 500 миллилитров теплой воды и 10 капель ароматного эфирного масла (лучше всего подойдет цитрус).

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