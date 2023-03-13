Кому положена разовая выплата в 100 тысяч рублей в 2023 году

Некоторые категории российских пенсионеров могут в 2023 году получить разовую выплату в 100 тысяч рублей. Но положены деньги не всем — только тем, кто попал в чрезвычайную ситуацию.

Речь идет о пожаре в квартире или взрыве газа. В этом случае, россиянин может в течение трех месяцев обратиться в отделение социальной защиты населения для выплаты компенсации.

Но тут есть еще один нюанс. По словам пенсионного эксперта Сергея Власова, пострадавшая квартира пенсионера должна быть его единственным жильем. И сам он не должен работать.

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