Два женских имени, которые притягивают деньги: обязательно станут богатыми

Некоторые представительницы слабого пола просто обречены стать богатыми. Дело в том, что их имена притягивают магическим образом деньги.

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Они выигрывают в лотереи, получают неожиданные наследства и подарки, кроме того, обладают деловым чутьем и трудолюбием, которые рано или поздно принесут отличный результат.

Девушки с этими именами имеют хватку и предусмотрительность, при помощи которых способны высоко подняться по карьерной лестнице или открыть успешный бизнес.

Оксана, Полина — это те самые счастливицы, для которых финансовая удача — не пустой звук.

Источник: vm.ru