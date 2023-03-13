Как пакетиком чая быстро смыть нагар со сковороды — даже самый сложный: английский метод

Очень простой, невероятно действенный и дешевый метод используют английские хозяйки для очищения сковородок и кастрюль от накипи. Налет они снимают обычным пакетиком чая.

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Просто завариваем 1–2 пакетика прямо в сковороде после приготовления пищи — опускаем и заливаем кипятком.

Оставляем настаиваться минут на 10–15. Если загрязнения серьезные, то можно оставить чай на полчаса и дольше. Жир сам начнет отходить от стенок. Помойте свою посуду водой и готово.

Источник: belnovosti.by.