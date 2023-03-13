Какой курс будет у доллара после 19 марта: взлетит — вы не поверите глазам

С 13 по 19 марта аналитики прогнозируют рост курса доллара относительно рубля. Торговаться он будет примерно за 76 рублей.

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Это произойдет на фоне трех важных мировых событий: отчета по потребительской инфляции в США 14 марта, оглашения данных по промышленному производству в Китае 15 марта и заседания совета директоров Банка России 17 марта.

Финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов считает, что ЦБ сохранит ставку на уровне 7,5 процента. Он уверен, что после 19 марта доллар двинется к цифре в 78 рублей.

Источник: rsute.ru.