Зачем в барабан стиралки класть 3 ложки соли: вы не узнаете свое белье

Кондиционеры для белья, которые стоят немалых денег, на самом деле выполняют всего две функции: делают ткань мягче, вымывая остатки порошка из волокон, и убирают лишние запахи.

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На самом деле с той же ролью с успехом могут справиться обычная сода или соль. Укладывая белье в стиральную машину, особенно если оно с неприятными запахами, добавьте в барабан немного соды. На полбарабана — примерно половину небольшого стакана.

Сода сделает мягче воду и вещи и впитает в себя резкие запахи (например, от сигарет или еды).

Также можно добавить в барабан машинки 3 столовые ложки соли. Она тоже поспособствует смягчению ткани.

Источник: ivd.ru.