Какой простой раствор моментально смывает все наслоения с раковин и ванн: просто пропитать

Многие хозяйки устали бороться с наслоениями грязи и известковым налетом, который иногда стереть с поверхностей почти невозможно.
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Однако простой и очень действенный способ реально может помочь в быту. Вам не придется часами надраивать щеткой ванны и раковины, просто пропитайте этим составом и смойте.
Вам понадобится таблетка для посудомоечной машины. Наполните ванну водой и добавьте одну или две таблетки. Дайте раствору подействовать в течение нескольких часов, а затем тщательно промойте ванну.
Источник: belnovosti.by.