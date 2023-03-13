Россиянам пообещали небывалый рост зарплат в 2023 году: экономисты увидели предпосылки к лучшему

Экономисты ожидают, что в 2023 году в России вырастут зарплаты и будут в целом расти доходы. Специалисты видят все предпосылки к этому.
«В экономике ожидается рост зарплат в 2023 году, обусловленный текущим дефицитом на рынке труда. Минэкономразвития РФ ожидает в 2023 году рост реальных заработных плат на 2,6% к уровню 2022 года.
При реализации этого сценария такой рост показателя позволит нивелировать падение реальных заработных плат по итогам минувшего года (на 1% к 2021 году).
Определенно, на показателе реальных располагаемых доходов населения позитивно скажется рост социальных выплат — с 1 февраля по постановлению правительства ряд пособий, выплат и компенсаций увеличится на 11,9%», — считает эксперт группы суверенных и региональных рейтингов АКРА Илья Цыпкин.
Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Звездная пыль».
Илья Цыпкин добавил, что Минэкономразвития ожидает в ближайшие годы опережающий рост доходов от предпринимательской деятельности и увеличение числа самозанятых и индивидуальных предпринимателей. Эти факторы также будут способствовать росту реальных располагаемых доходов населения в среднесрочной перспективе.
По материалам РИА Новости