Заберите деньги из банков! Почему сейчас опасно делать вклады на долгое время — потеряете все

Купюры в одну тысячу и пять тысяч рублей

Купюры в одну тысячу и пять тысяч рублей. Фото: Global Look Press

Аналитики назвали срок, на который невыгодно открывать вклад.

Финансовый аналитик назвала оптимальный срок, на который можно открыть вклад в банке. Сейчас же лучше воздержаться от того, чтобы положить деньги под проценты.

Ведь скоро Центробанк может объявить об изменении ключевой ставки. Лучше сделать паузу и подождать, либо пока забрать деньги из банка.

Вклад лучше не делать, если вы понимаете, что деньги будут нужны вам в ближайшей перспективе, например, для крупной покупки. Ведь если вы расторгнете договор раньше срока, потеряете проценты.

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«Лучше выбрать накопительный счет или вклад на месяц, даже если процентная ставка будет ниже, чем по вкладам на другие сроки», — порекомендовала главный аналитик «Совкомбанка» Наталья Ващелюк.

По материалам 1prime.ru

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