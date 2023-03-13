Заберите деньги из банков! Почему сейчас опасно делать вклады на долгое время — потеряете все

Финансовый аналитик назвала оптимальный срок, на который можно открыть вклад в банке. Сейчас же лучше воздержаться от того, чтобы положить деньги под проценты.

Ведь скоро Центробанк может объявить об изменении ключевой ставки. Лучше сделать паузу и подождать, либо пока забрать деньги из банка.

Вклад лучше не делать, если вы понимаете, что деньги будут нужны вам в ближайшей перспективе, например, для крупной покупки. Ведь если вы расторгнете договор раньше срока, потеряете проценты.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Звездная пыль».