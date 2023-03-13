Заберите деньги из банков! Почему сейчас опасно делать вклады на долгое время — потеряете все

Финансовый аналитик назвала оптимальный срок, на который можно открыть вклад в банке. Сейчас же лучше воздержаться от того, чтобы положить деньги под проценты.
Ведь скоро Центробанк может объявить об изменении ключевой ставки. Лучше сделать паузу и подождать, либо пока забрать деньги из банка.
Вклад лучше не делать, если вы понимаете, что деньги будут нужны вам в ближайшей перспективе, например, для крупной покупки. Ведь если вы расторгнете договор раньше срока, потеряете проценты.
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«Лучше выбрать накопительный счет или вклад на месяц, даже если процентная ставка будет ниже, чем по вкладам на другие сроки», — порекомендовала главный аналитик «Совкомбанка» Наталья Ващелюк.
По материалам 1prime.ru