Остальное отнесите на помойку: названа самая остромодная вещь сезона – функциональность стала хитом

«Тренд на все функциональное достиг своего апогея. Пуховик, у которого отстегиваются рукава, и он превращается в жилет. Тренч, который становится ветровкой в два счета - достаточно «снять» нижнюю часть. Джемпер и пиджак со съемными рукавами и даже сапоги, которые легким движением руки становятся низкими ботинками. Такие модели 2 в 1, а то и 3 в 1 сегодня есть в коллекциях и российских, и зарубежных брендов - Zara, Lime, Chanel, Balenciaga, Ruban, Monochrome, Yana Besfamilnaya. А на последнем показе бренда Avavav вещи эффектно «распадались» прямо на подиуме. Словом, вещи-трансформеры сегодня это не только выгодная, но и остромодная покупка», - поделилась Надежда Стрелец.