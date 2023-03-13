Остальное отнесите на помойку: названа самая остромодная вещь сезона – функциональность стала хитом

Известная журналистка и интервьюер Надежда Стрелец в своем телеграм-канале много пишет о моде и современных трендах.
На этот раз она рассказала, какие вещи должна непременно иметь в своем гардеробе дама, считающая себя модницей. Сейчас в тренде многофункциональные вещи-трансформеры, то есть такие, которые могут в мгновение из одного предмета гардероба превратиться в другой.
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«Тренд на все функциональное достиг своего апогея. Пуховик, у которого отстегиваются рукава, и он превращается в жилет. Тренч, который становится ветровкой в два счета - достаточно «снять» нижнюю часть. Джемпер и пиджак со съемными рукавами и даже сапоги, которые легким движением руки становятся низкими ботинками. Такие модели 2 в 1, а то и 3 в 1 сегодня есть в коллекциях и российских, и зарубежных брендов - Zara, Lime, Chanel, Balenciaga, Ruban, Monochrome, Yana Besfamilnaya. А на последнем показе бренда Avavav вещи эффектно «распадались» прямо на подиуме. Словом, вещи-трансформеры сегодня это не только выгодная, но и остромодная покупка», - поделилась Надежда Стрелец.
По материалам телеграм-канала «Стрелец-Молодец».