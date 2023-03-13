Трюк, который делает даже самую грязную ванну сияющей: лимонка и капля жидкости для посуды

Чтобы очистить ванну или другую сантехнику от грязи и минеральных отложений, вам не понадобятся дорогие средства. Также забудьте о том времени, когда вы с трудом смывали наслоения, с домашним дешевеньким средством все сойдет практически само.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль».

Итак, вам нужно смешать 50 граммов лимонной кислоты с 1 каплей жидкости для мытья посуды, 500 миллилитрами теплой воды. Можно для аромата добавить каплю любого эфирного масла.

Вылейте эту жидкость в пульверизатор и с успехом используйте для очищения сантехники губкой. Если загрязнения сильные наносите состав на 10-15 минут, а потом очищайте поверхность.

Источник: belnovosti.by