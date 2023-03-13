Доллар внезапно обрушился! На ошеломительный курс повлиял обвал банка

О том, что доллар 13 марта может внезапно обвалиться не мог предугадать, пожалуй, ни один инвестор. Однако «американец» резко снизился в цене после того как власти США приняли меры в связи с внезапным банкротством Silicon Valley Bank.

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В настоящий момент инвесторы ожидают, что ужесточение политики ФРС будет менее агрессивным, чем это прогнозировалось ранее финансовыми аналитиками.

Индекс доллара снизился на 0,528%, до минимума почти за месяц 103,69, после того как аналитики Goldman Sachs сообщили, что не ожидают повышения ставок ФРС на заседании 22 марта.

Источник: 1prime.ru.