Почему стиральную машинку можно мыть только мылом: сами ломаем технику неправильным уходом

Слишком рачительные хозяйки нередко сами выводят из строя свои стиральные машинки слишком старательным очищением.
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Между тем производители техники в своих инструкциях указывают, что для очистки внешней части техники можно использовать только слабый мыльный раствор.
Металлические поверхности не позволяется очищать средствами на основе хлора, растворителями и металлическими скребками.
Если следовать этим инструкциям, вы в разы увеличите срок работы своих стиральных машинок, а если их игнорировать, механизм быстро износится, а стиралка сломается.
Источник: ivd.ru.