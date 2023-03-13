Почему стиральную машинку можно мыть только мылом: сами ломаем технику неправильным уходом

Слишком рачительные хозяйки нередко сами выводят из строя свои стиральные машинки слишком старательным очищением.

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Между тем производители техники в своих инструкциях указывают, что для очистки внешней части техники можно использовать только слабый мыльный раствор.