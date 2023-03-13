Женщины с этими именами не могут выйти замуж: носят в себе код одиночек

Эзотерики убеждены, что иногда на женскую судьбу влияет имя. В него кодом заложено счастье или печальное предназначение дамы.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль».

Некоторым женщинам невероятно сложно найти свою вторую половинку, удержать ее возле себя, пойти под венец с любимым. И происходит это все из-за имени.

Так Светланам сложно удержать около себя любимого из-за слишком услужливого поведения. Мужчины перестают ценить их как личностей и бросают.

Мелании, напротив, не любят постоянство и одних и тех же мужчин около себя, семья явно не для них.