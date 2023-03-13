Женщины с этими именами не могут выйти замуж: носят в себе код одиночек

Эзотерики убеждены, что иногда на женскую судьбу влияет имя. В него кодом заложено счастье или печальное предназначение дамы.
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Некоторым женщинам невероятно сложно найти свою вторую половинку, удержать ее возле себя, пойти под венец с любимым. И происходит это все из-за имени.
Так Светланам сложно удержать около себя любимого из-за слишком услужливого поведения. Мужчины перестают ценить их как личностей и бросают.
Мелании, напротив, не любят постоянство и одних и тех же мужчин около себя, семья явно не для них.
Имя Лолита означает «скорбь», что не могло не отложить отпечаток на степень достижения семейного счастья. Любая ошибка на личном фронте может обернуться для женщин с этим именем огромной трагедией.
Источник: noomba.ru.