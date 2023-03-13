Василиса Володина передает на 13 марта: «День для решительных действий»

Астролог Василиса Володина сообщила на старте новой недели, что Луна в Стрельце взбодрит даже тех, кто еще недавно пребывал в состоянии усталости и никак не мог собраться с силами. Понедельник, 13 марта, станет довольно насыщенным на самые разные события днем. Главное — не слишком увлекаться самокритикой.

«Используйте день для решительных действий в деле, которое залежалось в долгом ящике.

Кого-то потянет сравнивать себя с другими, особенно по части достижений, денег и подписчиков. Неудовлетворенность может вылиться в хвастовство и пускание пыли в глаза, например, в соцсетях.

Сублимируйте в домашку по английскому или займитесь самообразованием по теме на ваш выбор», — дала расклад астролог в Telegram-канале.

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