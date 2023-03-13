Из-за чего взлетит доллар уже в ближайшие дни: курс повысится неминуемо и безнадежно

Доллар на неделе с 13 марта будет идти на торгах Мосбиржи на повышение, уверены финансовые эксперты. Они прогнозируют цифру в 76 рублей.

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Финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов считает, что этому способствует несколько факторов и взлет «американца» неизбежен.

Во-первых, Россия объявила о дефиците бюджета на текущий год. Во-вторых, рубль ослаб из-за снижения нефтяных котировок.