Из-за чего взлетит доллар уже в ближайшие дни: курс повысится неминуемо и безнадежно

Доллар на неделе с 13 марта будет идти на торгах Мосбиржи на повышение, уверены финансовые эксперты. Они прогнозируют цифру в 76 рублей.
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Финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов считает, что этому способствует несколько факторов и взлет «американца» неизбежен.
Во-первых, Россия объявила о дефиците бюджета на текущий год. Во-вторых, рубль ослаб из-за снижения нефтяных котировок.
Кроме того, эксперт полагает, что ЦБ сохранит ставку на уровне 7,5 процента. Но даже при повышении ставки до 7,75 процента это не окажет сильного влияния на рублевые пары. По его мнению, рубль находится под давлением и сохранит нисходящую динамику до конца марта.
После 19 марта вполне вероятен курс — 78 рублей за доллар.
Источник: 1prime.ru.