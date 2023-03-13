Вы всегда грели еду неправильно: как пользоваться микроволновкой, чтобы было вкусно

Микроволновка мгновенно сушит еду, делая ее невкусной. Кроме того, нередко люди жалуются, что печь разогреваюет пищу неравномерно. Поэтому обязательно нужно следовать рекомендациям производителя, выбирая мощность работы устройства.
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Также для микроволновок не случайно придумали специальную посуду — стеклянную и абсолютно прозрачную. Только в ней ваша пища будет греться равномерно.
Не забывайте про специальные крышки при подогреве, они помогают не только сохранить внутреннюю чистоту печей, но и оставляют в еде соки.
Ну и дополнительный лайфхак: каждый раз, когда вы поставите что-то разогревать в микроволновку, капните в посуду немного воды. Ваша еда останется вкусной и ровно такой, какой вы ее приготовили, не растеряв органолептических качеств.