Этот вклад в банке вас расстроит: потеряете деньги в два счета

Банковские вклады по-прежнему популярны у россиян, люди стараются подыскивать наиболее выгодные условия и сроки, чтобы не просто сохранить, но и приумножить свои кровно заработанные. Однако, есть вклады, которые не помогут добиться цели, а еще вы потеряете деньги, которые должны были получить в виде процента.

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Речь идет о долгосрочном вкладе, ставка по которому, как правило, выглядит привлекательнее на фоне краткосрочных. Однако, финансист советует: если вы планируете потратить накопления через месяц-два, то с продолжительными вкладами вы рискуете остаться без дохода, а то и уйти в минус.

Дело в том, что при досрочном закрытии такого продукта обещанный процент не начисляется. Как правило, платят 0,1%, то есть самый минимум. а инфляция не дремлет: стоимость денег будет уже явно ниже, чем ранее.

«Лучше выбрать накопительный счет или вклад на месяц, даже если процентная ставка будет ниже, чем по вкладам на другие сроки», - советует главный аналитик Совкомбанка Наталья Ващелюк.

По материалам сайта «Прайм»