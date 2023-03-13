Глоба предупредил 13 марта: «Будьте аккуратны»

Астролог Богдан Глоба, наследник Тамары и Павла Глобы, дал прогноз на новую мартовскую неделю. С 13 по 19 числа будут насыщены переменами, которые стартовали на прошлой семидневке. Старые пути сменяются новыми направлениями, поэтому звездочет советует открыться миру и следовать за потоком.

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Начнется неделя активно. Понедельник, 13 марта, окажется изобилен на инсайты, поэтому действуйте смело.