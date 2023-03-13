Какой вклад сегодня лучше открыть: срок и сумму назвал финансист – так выгоднее

Если спрятать день под матрас, по вряд ли они сохранят там свою истинную цену. Физически, разумеется, да и хозяину так вроде как спокойнее – вот они, кровные. Но только с каждым днем инфляция будет отъедать от них все больше. Поэтому финансисты не перестают уверять: банковский вклад по-прежнему остается наиболее надежным способом сохранить деньги в период нестабильности. Однако, выбирать лучше определенный срок.
Если речь идет о сумме до 1 млн рублей, то независимый финансовый советник Наталья Смирнова советует выбирать фиксированный период для размещения вклада.
«У человека есть некая сумма, скажем, до миллиона рублей, то можно открыть вклад сроком на год», - называет период финансист на сайте aif.ru.
А вот для сохранения более внушительных сумм вклад – не помощник. Лучше воспользоваться иными инструментами.
«Для инвестирования миллионов рублей на несколько лет вклад подходит хуже, чем ценные бумаги. Если цель — накопить на пенсию, которая будет через 20 лет, то и тут вклад окажется невыгодным, потому что доход по нему не покроет инфляцию», - подчеркивает Смирнова.