Какой вклад сегодня лучше открыть: срок и сумму назвал финансист – так выгоднее

Если спрятать день под матрас, по вряд ли они сохранят там свою истинную цену. Физически, разумеется, да и хозяину так вроде как спокойнее – вот они, кровные. Но только с каждым днем инфляция будет отъедать от них все больше. Поэтому финансисты не перестают уверять: банковский вклад по-прежнему остается наиболее надежным способом сохранить деньги в период нестабильности. Однако, выбирать лучше определенный срок.

Если речь идет о сумме до 1 млн рублей, то независимый финансовый советник Наталья Смирнова советует выбирать фиксированный период для размещения вклада.

«У чело­века есть некая сумма, скажем, до миллиона рублей, то можно открыть вклад сроком на год», - называет период финансист на сайте aif.ru.

А вот для сохранения более внушительных сумм вклад – не помощник. Лучше воспользоваться иными инструментами.