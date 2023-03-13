«Будьте особенно внимательны»: Глоба предупредил об опасностях с 13 по 19 марта – реальные угрозы

Представитель династии астрологов Богдан Глоба, сын Тамары и Павла Глобы, дал тревожный прогноз на новую весеннюю неделю. Середина месяца угрожает людям сразу с двух сторон. Как сообщил астролог у себя в Telegram-канале, активизируются аферисты, которые могут придумать неожиданные методы по обману, а также высока вероятность природных катаклизмов.

«Мошенники всех мастей развернут повышенную активность с целью получения наживы. Как тараканы, эти товарищи будут мигрировать между всеми потоками. Так что будьте особенно внимательны: не обманитесь сами и не позволяйте обмануть близких.

Наша родная планета Земля стремится очищаться и преобразовываться. И это принесет немало природных сюрпризов. Опасность землетрясений и наводнений», - перечислил угрозы Глоба-младший.