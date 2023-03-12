Это неизбежность: аналитик озвучил, сколько будут стоить доллар и евро к концу марта – лучше не знать эти жуткие цифры

Финансовые аналитики пока не прогнозируют ничего хорошего для национальной валюты. Ситуация в экономике и геополитике сейчас складывается таким образом, что давление на рубль усиливается. И во второй половине марта национальная валюта будет ухудшать свои позиции и заметно уступит в цене евро и доллару.

С 13 по 19 марта промежуточными целевыми уровнями для иностранных валют выступают уровни 76 рублей за доллар, 81,50 рубля за евро и 11 рублей за юань. А дальше рубль будет снижаться еще.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Звездная пыль».