Не выливайте соус из баночки с оливками: вот для чего он пригодится – так делают опытные кулинары

У опытных кулинаров на кухне ничего не пропадает. В дело идет даже жидкость из баночек с оливками или маслинами. Ее не выливают, а используют для приготовления новых блюд.
Маринад из-под оливок - это отличная основа для соуса, который сделает любое блюдо вкуснее и ярче.
Кроме этого, жидкость можно использовать в качестве маринада для мяса или рыбы.
Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Звездная пыль».
Добавьте в соус из-под оливок немного сока лимона, специи, а затем опустите кусок мяса или рыбку в полученный маринад и оставьте минимум на 30 минут. Чем дольше будет мариноваться блюдо, тем ярче будет его вкус.
Только не добавляйте соль, ведь в соусе для оливок ее и так достаточно.
По материалам belnovosti.by.