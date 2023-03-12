Не выливайте соус из баночки с оливками: вот для чего он пригодится – так делают опытные кулинары

Баночка оливок

Баночка оливок. Фото: Global Look Press

Жидкость из банки с оливками может пригодиться для приготовления нового блюда.

У опытных кулинаров на кухне ничего не пропадает. В дело идет даже жидкость из баночек с оливками или маслинами. Ее не выливают, а используют для приготовления новых блюд.

Маринад из-под оливок - это отличная основа для соуса, который сделает любое блюдо вкуснее и ярче.

Кроме этого, жидкость можно использовать в качестве маринада для мяса или рыбы.

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Добавьте в соус из-под оливок немного сока лимона, специи, а затем опустите кусок мяса или рыбку в полученный маринад и оставьте минимум на 30 минут. Чем дольше будет мариноваться блюдо, тем ярче будет его вкус.

Только не добавляйте соль, ведь в соусе для оливок ее и так достаточно.

По материалам belnovosti.by.

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