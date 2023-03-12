Не выливайте соус из баночки с оливками: вот для чего он пригодится – так делают опытные кулинары

У опытных кулинаров на кухне ничего не пропадает. В дело идет даже жидкость из баночек с оливками или маслинами. Ее не выливают, а используют для приготовления новых блюд.

Маринад из-под оливок - это отличная основа для соуса, который сделает любое блюдо вкуснее и ярче.

Кроме этого, жидкость можно использовать в качестве маринада для мяса или рыбы.

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