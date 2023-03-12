Эти страшные цифры: какую судьбу предрекли рублю после 13 марта – прогнозы жуткие, хорошего не ждите

Изображение рубля из рублевых монет

Изображение рубля из рублевых монет. Фото: Global Look Press

Финансовые аналитики озвучили, в каких пределах будет торговаться национальная валюта с на будущей неделе.

На предстоящей неделе, с 13 марта, рубль, скорее всего, продолжит уступать позиции к основным мировым валютам - евро, доллару и юаню.

На ослабление российской валюты влияет разросшийся за начало 2023 года дефицит бюджета до 2,6 триллиона рублей (прогноз на 2023 год составляет 2,93 триллиона рублей), а также снижение цен на нефть.

С 13 по 19 марта будут давать - 76 рублей за доллар, 81,50 рубля за евро и 11 рублей за юань.

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«Если у Минфина не получится взять под контроль расходы, то дефицит может расшириться до пяти триллионов рублей к концу года. При низких ценах на нефть, которые снизили доходную часть бюджета, рубль продолжит слабеть с новой силой», - отметил финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов.

По материалам 1prime.ru.

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