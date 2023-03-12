Решение уже принято: с первого апреля в России повысят пенсии – рассказываем, кому именно

В России ежегодно с первого апреля индексируются социальные пенсии. В этом году пособие от государства станет больше на 3, 3 процента.

15,57 миллиарда рублей будет направлено из Федерального бюджета на эти цели.

Экономист, доцент кафедры Торгово-промышленной палаты «Управление человеческими ресурсами» РЭУ им. Г. В. Плеханова Людмила Иванова-Швец напомнила, кого именно коснется предстоящее повышение пенсий.