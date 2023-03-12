Решение уже принято: с первого апреля в России повысят пенсии – рассказываем, кому именно

В России ежегодно с первого апреля индексируются социальные пенсии. В этом году пособие от государства станет больше на 3, 3 процента.
15,57 миллиарда рублей будет направлено из Федерального бюджета на эти цели.
Экономист, доцент кафедры Торгово-промышленной палаты «Управление человеческими ресурсами» РЭУ им. Г. В. Плеханова Людмила Иванова-Швец напомнила, кого именно коснется предстоящее повышение пенсий.
«Социальная пенсия — это фактически помощь и поддержка со стороны государства», - отметила Людмила Иванова-Швец.
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Социальную пенсию в России получают порядка 3,5 миллионов человек. Это те кто, не смог заработать на страховую пенсию по старости. Социальную пенсию платят инвалидам, детям, потерявшим кормильца либо тем, у кого родители неизвестны.
По материалам 1prime.ru.