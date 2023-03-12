Существует ли мужской ПМС и как он проявляется: комментарий эндокринолога

Может ли мужчина чувствовать себя как женщина, страдающая от предменструального синдрома, из-за нарушения гормонального фона? Да – говорит врач-эндокринолог Медицинского научно-образовательного центра МГУ, кандидат медицинских наук Зухра Павлова. У мужчин тоже бывают периоды апатии, раздражительности и резко меняющегося настроения. Но причины такого состояния у сильного пола будут иные.
«Абсолютно такого же ПМС, как у женщин, у мужчин быть не может. У женщин ПМС бывает обусловлен нарушением баланса эстрадиола, прогестерона, тестостерона, и это цикличная история. У мужчин изменение эмоционального фона и вкусовых пристрастий может быть проявлением андрогенного дефицита, связанного с выраженным снижением тестостерона или с существенным повышением уровня эстрадиола», - цитирует специалиста радио Sputnik.
«Но происходит это не циклично, а медленно, в какой-то период времени, допустим, возрастной. Тогда мужчина становится апатичным, теряет интерес к поездкам и привычным видам деятельности. Это, образно говоря, ПМС, причем до конца жизни».
«Часто можно наблюдать апатичное поведение и снижение сексуальной активности у молодых людей. Они скорее проведут время за компьютерными играми, чем пустятся в романтические отношения, которые, по их мнению, сопряжены с излишними эмоциональными нагрузками и материальными затратами».
«Такое поведение у мужчин, часто напоминающее ПМС, бывает связано с избыточным количеством жировой ткани в организме. На этом фоне меняется баланс стероидных половых гормонов, и это сильно отражается на эмоциональном состоянии. Другой причиной может быть сидение по ночам в интернете, потому что нарушение циркадных ритмов тоже приводит к изменению гормонального фона».
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По словам Павловой, справиться с состоянием, напоминающим ПМС, мужчинам помогут физическая активность, а также нормализация веса и сна. Хотя в некоторых случаях нужно обратиться к специалисту – например, если у человека депрессия, то ему нужен психотерапевт.