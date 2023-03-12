Существует ли мужской ПМС и как он проявляется: комментарий эндокринолога

Может ли мужчина чувствовать себя как женщина, страдающая от предменструального синдрома, из-за нарушения гормонального фона? Да – говорит врач-эндокринолог Медицинского научно-образовательного центра МГУ, кандидат медицинских наук Зухра Павлова. У мужчин тоже бывают периоды апатии, раздражительности и резко меняющегося настроения. Но причины такого состояния у сильного пола будут иные.

«Абсолютно такого же ПМС, как у женщин, у мужчин быть не может. У женщин ПМС бывает обусловлен нарушением баланса эстрадиола, прогестерона, тестостерона, и это цикличная история. У мужчин изменение эмоционального фона и вкусовых пристрастий может быть проявлением андрогенного дефицита, связанного с выраженным снижением тестостерона или с существенным повышением уровня эстрадиола», - цитирует специалиста радио Sputnik.

«Но происходит это не циклично, а медленно, в какой-то период времени, допустим, возрастной. Тогда мужчина становится апатичным, теряет интерес к поездкам и привычным видам деятельности. Это, образно говоря, ПМС, причем до конца жизни».