Стоят копейки и действуют как афродизиак! Эти ароматы из аптеки сведут с ума любого мужчину

Запах человека можно подчеркнуть и сделать более притягательным. Для этого не обязательно скупать полмагазина с парфюмерией — достаточно сходить в ближайшую аптеку, и помнить о некоторых особенностях при выборе.

Еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль»

Ароматы из нашей подборки сведут с ума любого мужчину! Они способны подчеркнуть индивидуальность, прибавляют уверенности в себе и действуют на противоположный пол как афродизиак. Немаловажно и то, что они в разы дешевле привычного парфюма, но эффект от них намного круче. Многие, наверное, уже догадались, что речь идет об эфирных маслах.

Как отметила парфюмер Лариса Галкина, аромат пачули с яркими древесных нотками идеально подойдет для женщин постарше.

Активным и энергичным девушкам эксперт посоветовала аромат бергамота с его бодрящим цитрусовым запахом, а для более спокойных дам — запах ванили.

Парфюм с розой или мускусом также будет беспроигрышным: он тихо звучит и на каждом человеке по-особенному раскрывается.

По материалам «Общественной службы новостей»