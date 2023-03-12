Ожидается сильная гололедица: московские коммунальщики готовятся к коллапсу 12 марта

12 марта коммунальные и дорожные службы Москвы работают в усиленном режиме из-за погодных условий.

«По прогнозам синоптиков, за сутки может выпасть более 40% месячной нормы осадков. В ближайшие часы ожидается переход температуры воздуха через 0° в сторону отрицательных значений, в результате на дорогах ожидается сильная гололедица. Городские службы работают в усиленном режиме, осуществляется непрерывный мониторинг состояния улично-дорожной сети, проводятся работы по очистке и противогололедной обработке дорог и тротуаров», – сообщил заместитель мэра столицы Петр Бирюков.

По его словам, для обеспечения приема осадков на улицах 12 марта дежурят 300 бригад «Мосводостока» и около 290 единиц техники, под постоянным контролем находятся 40 пониженных мест с высокой вероятностью скоплений воды. Коммунальщики просят горожан быть предельно внимательными и аккуратными на улице, особенно водителям.