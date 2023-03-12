Если батарейка не подошла по размеру: возьмите кусочек фольги и скатайте – проблема решена

Пожалуй, нет таких людей, которые бы не ошибались с покупкой батарейки. А иногда просто нет нужной под рукой.

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Этот простой лайфхак поможет вам в данных ситуациях. Если вам срочно нужна батарейка, но под рукой есть только меньше, чем нужно, вас спасет кусочек фольги, скатанный в шарик.

Вставьте батарейку в пульт или прибор, а в промежуток, где стоит «плюс» положите наш алюминиевый шарик, чтобы он прижимался к контакту. Готово! Батарейка меньшего размера заработает, как у «себя дома».

Источник: Telegram-канал «Полезный канал».