Вкус сливочный, натуральный — пальчики оближешь! Сметана этих марок отличается отменным качеством

Не любая сметана из магазина хороша на вкус и имеет безупречный состав. Есть экземпляры, далекие от идеала, — в них могут быть консерванты, пальмовое масло и даже тяжелые металлы.

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Продукцию известных марок проверили специалисты Роскачества. Лучшими они назвали шесть производителей, однако Знак качества получили только четыре из них.

Лидерами стали «Лебедянь молоко», «Снежок», «Коровка из Кореновки» и «Агрокомплекс Выселковский». Неплохие по качеству также «Вкуснотеево» и «Домик в деревне».

Отмечается, что сметана этих марок имеет сливочный и натуральный вкус, а самое главное, в ее составе нет опасных бактерий.