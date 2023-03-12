В ожидании действий Центробанка доллар подпрыгнет вверх: россияне поспешили в обменники

Доллар на следующей неделе с 13 марта подпрыгнет вверх и пойдет на повышение. Американская валюта взлетит на 10 копеек, до 76,2 рубля.

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А вот евро, напротив, понизится на 60 копеек, до 80,4 рубля, юань тоже уменьшится на 4 копейки, дойдя до 10,93 рубля, считают аналитики.

Данный рост вероятен из-за ожиданий инвесторов заседаний центробанков. Уже 16 марта заседание проведет ЕЦБ (Европейский центральный банк). Как ожидается, европейский регулятор повысит процентные ставки на 50 базисных пунктов. На следующий день пройдет заседание совета директоров Банка России по ключевой ставке, регулятор может удержать ключевую ставку на уровне 7,5%.

Источник: 1prime.ru.